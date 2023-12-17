"Türk Finali: Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafer Eczacıbaşı'nın!

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın final maçında iki Türk takımı, Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Çin'in Hangzhou kentindeki Dragon Spor Merkezi'nde oynanan maçı 3-2 kazanan Eczacıbaşı şampiyon oldu.

ECZACIBAŞI 3 - 2 VAKIFBANK

1. set: 19 - 25 (VakıfBank lehine)

2. set: 25- 23 (Eczacıbaşı lehine)

3. set: 25 - 23 (Eczacıbaşı lehine)

4. set: 23 - 25 (VakıfBank lehine)

5. set: 15 - 9 (Eczacıbaşı lehine)

İLK KEZ TÜRK FİNALİ

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya geldi.

İlki 1991'de düzenlenen organizasyona, 1992 ve 1994'te yapıldıktan sonra uzunca süre ara verildi. Turnuva, 2010'dan sonra düzenli olarak yapılmaya başlandı.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde ilk kez, iki Türk takımı kupa için mücadele etti.

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya 2'ncisi olan VakıfBank’ı tebrik etti.

Bakan Bak, Çin’de düzenlenen ve tarihte ilk kez iki Türk takımının karşılaştığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde mücadele eden ekipleri yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirlendiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk Takımının final mücadelesini izlemenin gururunu ülke olarak yaşadık. Öncelikle iki güzide kulübümüz Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank’ı elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Çin’de düzenlenen, iki Türk takımının ilk kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda birbirine rakip olduğu ‘Türk Finali’nde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit’i kutluyorum. Şampiyonluk kupasını 3. kez ülkemize getirerek göğsümüzü kabartan Eczacıbaşı Dynavit’in başarılarının devamını diliyorum. Turnuvada daha önce 4 şampiyonluğu bulunan ve gümüş madalya kazanan VakıfBank’a da mücadelesi için teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı boyunca dünya voleybol tarihine damga vuran voleybol camiamızın tüm paydaşlarını kutluyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."