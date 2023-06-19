İzmir temsilcisi Göztepe'de transfer hareketliliği: Sürpriz isimler gündemde!

İzmir temsilcisi Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için sürpriz isimleri gündemine aldı.

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İzmir temsilcisi Göztepe'de transfer hareketliliği: Sürpriz isimler gündemde!

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu yedinci sırada tamamlayan ve yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir temsilcisi Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Göz-Göz, bu süreçte geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen golcü Ahmet Sağat ve savunma oyuncusu Ali Ülgen’i, Başakşehir’den Şener Özbayraklı ile Pendikspor’dan Hasan Hatipoğlu’nu gündemine aldı.

SOMUT ADIMLAR ATMASI BEKLENİYOR

İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu futbolcuların takıma katılması konusunda daha somut adımlar atması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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