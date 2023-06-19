A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yarı final rakibi belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'de yarı finalde Çekya ile karşılaşacak.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yarı final rakibi belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'de yarı finaldeki rakibi Çekya oldu.

Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi’nde Dörtlü Final müsabakalarını, 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde Hırvatistan’ın Zadar şehrinde oynayacak.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM VNL BİLETİNİ DOĞRUDAN ALACAK

Milliler; Hırvatistan, Çekya ve Ukrayna’nın yer alacağı dörtlü finalde, finalde yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası’nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini direkt alabilecek.

2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

24 Haziran 2023

- Yarı final 1. maç: Türkiye - Çekya

- Yarı final 2. maç: Hırvatistan - Ukrayna

Kaynak: Gerçek Gündem

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