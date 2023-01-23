İzmir ekibi Altay’dan kötü rekor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligde oynadığı son 4 haftada kaybederek kötü bir seriye imza atmış oldu.

İzmir ekibi; bu sonuçlarla birlikte düşme hattına adım adım yaklaşırken, Pendikspor maçında da kötü bir rekora imza attı.

KÖTÜ BİR REKORA İMZA ATTI

Siyah-beyazlılar, bu sezon geride kalan haftalarda kalesinde bir maçta en fazla 3 görmüştü. İzmir temsilcisi, bu sayıyı haftalar sonra geride bıraktı ve Pendikspor müsabakasında 4 gole engel olamayıp; bu sezon en fazla gol yediği maçı yaşadı.

Böylece Altay, kendi adına kötü bir rekora imza atmış oldu.

Kaynak: İHA