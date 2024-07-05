İYİ Parti'den 'Bozkurt' Teklifi: 'Ulusal Sembol İlan Edilsin'

A Milli Takım formasıyla EURO 2024 son 16 tur maçında Avusturya'ya attığı gol sonrası 'bozkurt' hareketi yapması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından Melih Demiral'a 2 maç ceza verilmesi üzerine İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'bozkurt' işaretinin 'Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi' için TBMM'ye yasa teklifi sundu.

Adnan Şefik Çirkin "Bozkurt işaretinin, Türkiye’nin dışındaki bazı ülkelerde 'siyasi bir hareket' olarak kabul edilmesinin önüne geçilmesi ve bozkurt işaretinin Türkiye'nin ulusal bir sembol olarak tanınması" için kanun teklifi verdi.

"Bozkurtun kullanımının yasaklanamayacağı" dile getirilen Çirkin'in teklifinde, "Türklüğü temsil eden işaretin kültürel ve sportif etkinlikler dahil ulusal ve uluslararası faaliyetlerde sergilenmesinin ceza oluşturmayacağı" ifadeleri yer aldı.

Teklifin gerekçesinde ise "Bozkurt işaretinin tarihte yer alan bütün Türk devletlerinde kullanıldığı, Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün de 'bozkurt’u ulusal sembol olarak ilan ettiği ve birçok yerde kullanılması için talimat verdiği" iddiaları yer aldı.