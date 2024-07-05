İYİ Parti'den 'Bozkurt' Teklifi: 'Ulusal Sembol İlan Edilsin'

A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın, Avusturya-Türkiye maçında yaptığı 'bozkurt' hareketinin ardından UEFA tarafından 2 maç men cezası almasının yankıları sürerken, İYİ Parti'den konuya ilişkin yeni bir hamle geldi. İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, 'bozkurt' işaretinin ulusal sembol ilan edilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'den 'Bozkurt' Teklifi: 'Ulusal Sembol İlan Edilsin'

A Milli Takım formasıyla EURO 2024 son 16 tur maçında Avusturya'ya attığı gol sonrası 'bozkurt' hareketi yapması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından Melih Demiral'a 2 maç ceza verilmesi üzerine İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'bozkurt' işaretinin 'Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi' için TBMM'ye yasa teklifi sundu.

Adnan Şefik Çirkin "Bozkurt işaretinin, Türkiye’nin dışındaki bazı ülkelerde 'siyasi bir hareket' olarak kabul edilmesinin önüne geçilmesi ve bozkurt işaretinin Türkiye'nin ulusal bir sembol olarak tanınması" için kanun teklifi verdi.

"Bozkurtun kullanımının yasaklanamayacağı" dile getirilen Çirkin'in teklifinde, "Türklüğü temsil eden işaretin kültürel ve sportif etkinlikler dahil ulusal ve uluslararası faaliyetlerde sergilenmesinin ceza oluşturmayacağı" ifadeleri yer aldı.

Teklifin gerekçesinde ise "Bozkurt işaretinin tarihte yer alan bütün Türk devletlerinde kullanıldığı, Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün de 'bozkurt’u ulusal sembol olarak ilan ettiği ve birçok yerde kullanılması için talimat verdiği" iddiaları yer aldı.

Etiketler
Merih Demiral A Milli Takım Futbol Türkiye
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan Transfer Duyurusu: Mourinho'nun En Çok İstediği Forveti Getiriyoruz Acun Ilıcalı'dan Transfer Duyurusu
Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor
Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor
Galatasaray Ayrılığı Duyurdu! Artık Ülkesine Dönüyor Galatasaray Ayrılığı Duyurdu! Artık Ülkesine Dönüyor
Bir Bozkurt İşaretli Kutlama da Milli Güreşçi Alperen Berber'den Bir Bozkurt İşaretli Kutlama da Milli Güreşçiden
Büyükekşi'den Merih Demiral Açıklaması: İtiraz Hakkımız Elimizden Alındı Büyükekşi'den Merih Demiral Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
İktidarın Koltuğu Sallanıyor! Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak
Sinan Ateş Davasının Beşinci Gününde Ara Karar: 'Evde Gözaltı' Dosyaya Girmedi, 10 İsme Tahliye Cinayetin En Kritik Sanıklarına Tahliye
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı