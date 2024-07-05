Acun Ilıcalı'dan Transfer Duyurusu: Mourinho'nun En Çok İstediği Forveti Getiriyoruz

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye yapılacak transferle ilgili konuştu. Ilıcalı, “Hocamızın en çok istediği ve listesindeki 1 numaralı forveti getiriyoruz” dedi.

Acun Ilıcalı'dan Transfer Duyurusu: Mourinho'nun En Çok İstediği Forveti Getiriyoruz

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Acun Ilıcalı, transfer gündemine ilişkin konuştu.

Dünya futboluna damgasını vuran Jose Mourinho’yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer konusunda geçen senenin çok gerisinde kaldı.

Samardzic’e ilgi gösteren Fenerbahçe, oyuncunun Türkiye’ye gelmek istememesi sebebiyle bir transfer hamlesinden de hüsranla ayrıldı.

Sarı lacivertlilerin gündemde Martin Terrier, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi isimler yer alıyor.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’na konuşan Acun Ilıcalı, transfer konusundaki sessizliğe karşı gelen eleştire yanıt vererek şunları söyledi:

"Taraftarın transfer isteği normal, bunu ben de anlıyorum. Ben de yıllarca hangi transfer gelecek diye merak ediyorum. Dünyanın en kariyerli teknik direktörünü getirdik. Jose Mourinho'nun onaylamadığı transferi getirmemiz uygun olmaz. Hocamızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Transfer daha yeni başladı, iki ay var. İyi yoldayız. Hayalimizdeki kadroyu oluşturacağımızı söyleyebiliyorum."

Ilıcalı ayrıca, “Hocamızın en çok istediği ve listesindeki 1 numaralı forveti getiriyoruz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Acun Ilıcalı Jose Mourinho transfer
10 Yaş Üstü Otomobili Olanları Rahatlatacak Gelişme! Tersine Döndü... 10 Yaş Üstü Otomobili Olanları Rahatlatacak Gelişme! Tersine Döndü...
Bir Bozkurt İşaretli Kutlama da Milli Güreşçi Alperen Berber'den Bir Bozkurt İşaretli Kutlama da Milli Güreşçiden
Galatasaray Ayrılığı Duyurdu! Artık Ülkesine Dönüyor Galatasaray Ayrılığı Duyurdu! Artık Ülkesine Dönüyor
Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
İktidarın Koltuğu Sallanıyor! Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
Sinan Ateş Davasının Beşinci Gününde Ara Karar: 'Evde Gözaltı' Dosyaya Girmedi, 10 İsme Tahliye Cinayetin En Kritik Sanıklarına Tahliye