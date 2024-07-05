Acun Ilıcalı'dan Transfer Duyurusu: Mourinho'nun En Çok İstediği Forveti Getiriyoruz

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Acun Ilıcalı, transfer gündemine ilişkin konuştu.

Dünya futboluna damgasını vuran Jose Mourinho’yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer konusunda geçen senenin çok gerisinde kaldı.

Samardzic’e ilgi gösteren Fenerbahçe, oyuncunun Türkiye’ye gelmek istememesi sebebiyle bir transfer hamlesinden de hüsranla ayrıldı.

Sarı lacivertlilerin gündemde Martin Terrier, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi isimler yer alıyor.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’na konuşan Acun Ilıcalı, transfer konusundaki sessizliğe karşı gelen eleştire yanıt vererek şunları söyledi:

"Taraftarın transfer isteği normal, bunu ben de anlıyorum. Ben de yıllarca hangi transfer gelecek diye merak ediyorum. Dünyanın en kariyerli teknik direktörünü getirdik. Jose Mourinho'nun onaylamadığı transferi getirmemiz uygun olmaz. Hocamızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Transfer daha yeni başladı, iki ay var. İyi yoldayız. Hayalimizdeki kadroyu oluşturacağımızı söyleyebiliyorum."

Ilıcalı ayrıca, “Hocamızın en çok istediği ve listesindeki 1 numaralı forveti getiriyoruz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem