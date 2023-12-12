İstifa edeceği iddia edilmişti: Ankaragücü teknik direktörü görevinin başında olduğunu açıkladı

Görevinden istifa edeceği iddia edilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinin başında olduğunu açıkladı.

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İstifa edeceği iddia edilmişti: Ankaragücü teknik direktörü görevinin başında olduğunu açıkladı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Halil Umut Meler Emre Belözoğlu Ankaragücü
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