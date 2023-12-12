Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yanıtladı: Liglere ne kadar süre ara verilecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Liglere ne kadar süre ara verilecek?” sorusunu yanıtladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından sahada Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’i hastanede ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bak, “Liglere ne kadar süre ara verilecek?” sorusuna, “Çok uzun süre ara verileceğini zannetmiyorum” yanıtını verdi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bak, “Olayı şiddetle kınıyoruz. Olaya sebebiyet verenlerle ilgili İçişleri hem de adalet bakanımızla görüşmüştük. Onları gerekli işlemleri yaptılar. Süreç mahkemeye intikal etti. Spor açısından da önemli bir geceydi. Yeniden birlik ve beraber olmamız için, spordaki bu baskıyı, hakemler üzerindeki baskıyı da azaltacak şekilde herkese görev düşüyor. Kesinlikle bütün yöneticilerin futbolun ve sporun tüm ögelerinin kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla yorumlar değerlendirmeler yaparken bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Buna ihtiyacımı var. Sporun özellikle milli takımımızın başarılı bir şekilde Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmasıyla beraber halkımız arasında da önemli bir değeri ortaya çıktı. Almanya’da oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ilgimizin daha kaliteli olmasını istiyoruz o nedenle bu tip olaylara prim vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının bitiminde, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına gelerek, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i yumruklamış ve yerde yatan hakem tekmelenmişti

Türkiye Futbol Federasyonu, olayın ardından ligleri süresiz tatil ilan ettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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