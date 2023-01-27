İşte Süper Lig'de haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 21'inci, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 22'nci ve TFF 3. Lig'de 20'nci hafta maçları yapılacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 14'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Kaynak: AA