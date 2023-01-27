Galatasaray ve Okan Buruk rekorlar için sahaya çıkıyor

Sezon başında başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek yönetiminde yenilenen kadrosuyla etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda üst üste aldığı 12 galibiyetle tarihi rekorların eşiğinde bulunuyor.

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 9 karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'u yendi.

Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçını da kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, rakibini mağlup etmesi halinde aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.

LİGDE BIR SEZONDA İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 MAÇ KAZANACAK

Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

OKAN BURUK DA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yarın kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek.

Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

Okan Buruk, kazanmaları halinde aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.

BURUK, LİGDE TERİM'İ YAKALAYACAK

Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçını kazanmaları halinde Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan sarı-kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakalayacak.

Fatih Terim, Galatasaray ile ligde en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör unvanına sahip.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de tecrübeli teknik adam yönetiminde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.

Kaynak: AA