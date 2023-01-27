NBA All-Star kadroları belli oldu: LeBron James tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi 2023 All-Star maçında takımların ilk 5'i ve kaptanları duyuruldu. 19. kez all star seçilen LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ın bu alandaki rekoruna ortak oldu

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NBA All-Star kadroları belli oldu: LeBron James tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yapılan açıklamaya göre, seyirci oylamasını zirvede tamamlayan Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James ile Doğu Konferansı'nda Milwaukee Buckslı Giannis Antetokounmpo, 2023 All-Star maçında takımlarının kaptanları olarak sahaya çıkacak.

NBA tarihinin en skorer oyuncusu Kareem Abdul-Jabbar'ın rekorunu bu sezon kırması beklenen Lakers'ın yıldızı James, 19. kez NBA All-Star'a seçilerek rakibinin bu alandaki rekoruna da ortak oldu. Abdul-Jabbar, all-star seçilmesine rağmen 1973'teki maçta forma giymemişti. James, karşılaşmada görev alması halinde en çok all-star maçına çıkan oyuncu konumuna da gelecek.

Kaptanlar, All-Star maçının hemen öncesinde draft yaparak kendi kadrolarını oluşturacak. NBA'de yer alan takımların başantrenörleri tarafından belirlenecek all-star maçının yedekleri ise 3 Şubat'ta duyurulacak.

72. NBA All-Star maçı, ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nda 20 Şubat'ta oynanacak.

Takımlarda ilk 5'te yer alacak oyuncular şöyle:

DOĞU KONFERANSI

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kyrie Irving (Brooklyn Nets).

BATI KONFERANSI

LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Kaynak: AA

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