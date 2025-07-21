İstanbul’a Okumaya Geldi, Yıldız Futbolcu Olarak Ayrıldı: Gaoussou Diarra, Hollanda'daki Evine Helikopterle İndi

Üniversite okumak için geldiği İstanbul’da profesyonel futbolcu olan 22 yaşındaki Malili oyuncu Gaoussou Diarra, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord ile anlaştı. Yeni kulübü Diarra’yı helikopterle karşıladı.

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İstanbul’a Okumaya Geldi, Yıldız Futbolcu Olarak Ayrıldı: Gaoussou Diarra, Hollanda'daki Evine Helikopterle İndi
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Üniversite okumak için geldiği İstanbul’da profesyonel futbola atılan ve sonrasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Gaoussou Diarra, kariyerinde hızla yükseldi. Hollanda Eredivise ekibi Feyenoord’a transfer olan Malili Diarra için helikopterli bir karşılama töreni düzenlendi.

Rotterdam ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Gaoussou Diarra, yeni kulübünün evine görkemli bir törenle geldi. Feyenoord, yeni transferlerini helikopterle De Kuip Stadyumu’na getirirken, Malili kanat oyuncusu, helikopterden inip stat çimlerine ayak basınca taraftarı selamladı.

PERFORMANSI ONU AVRUPA'YA GÖTÜRDÜ

Türkiye'de ilk olarak Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Diarra, kulüpte çok fazla süre alamaması ve yabancı kuralı nedeniyle Tuzlaspor'dan ayrıldı. Geçen sezon başında İstanbulspor'da deneme antrenmanlarına katılan Malili kanat, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın dikkatini çekerek İstanbulspor'la resmi sözleşme imzaladı.

İstanbulspor formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Diarra, 16 gol ve 2 asist kaydederek Avrupa'ya doğru yol aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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