Trabzonspor Duyurdu! Yeni Transfer İptal Oldu

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Süper Lig'de yaz transferleri tüm hızıyla sürerken, Trabzonspor Atletico Madrid forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bugün saat 19.00 sularında Türkiye'ye gelmesi beklenen futbolcunun ailevi nedenlerden dolayı uçağa binmediği ve kararından vazgeçtiği öğrenildi.

'TRANSFER DURDURULMUŞTUR'

Trabzonspor, transferin iptalini şöyle duyurdu:

Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez’in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı.Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon’a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti.Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir.Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur.

Kaynak: Haber Merkezi