Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme Duyuruldu
Galatasaray Osimhen transferinde mutlu sona ulaşırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu’nun aylık olağan toplantısı 'önemli gelişme' nedeniyle ertelendi.
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Süper Lig ekibi Galatasaray, liglerin sona ermesinin ardından adeta yılan hikayesine dönen Victor Osimhen transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. İmzaların yakın zamanda atılması beklenirken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncusu olan Osimhen için görkemli bir tören düzenlenmesi beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Türk futbol tarihine geçecek olan transferin imza töreninin Rams Park’ta yapılması planlanırken, Galatasaray Divan Kurulu’nun aylık olağan toplantısının çarşambadan perşembeye ertelenmesi dikkat çekti
Başkan Aykutalp Derkan söz konusu tarih değişikliğine gerekçe olarak, “Kulüp gündemindeki önemli gelişmeleri” gösterdi.
Bu gelişme taraftarlar arasında “Osimhen çarşamba günü geliyor” şeklinde yorumlandı. Taraftar gruplarının da Osimhen için görkemli bir karşılama töreni düzenlemesi bekleniyor.
Galatasaray, Osimhen için Napoli’ye 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro 2 taksitle ve oyuncu performansına göre de 5 milyon euro ek bonus ödeyecek. Sonraki satıştan payın yüzdesi de yüzde 10 olacak.
Galatasaray, yıldız ismi 2 yıl Serie A’dan başka bir kulübe satamayacak.