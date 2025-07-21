Fenerbahçe Vites Artırdı: Hakan Çalhanoğlu İçin Kritik Hafta

Fenerbahçe, Inter ile yollarını ayırmak isteyen Hakan Çalhanoğlu için vites artırırken, bu hafta kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe Vites Artırdı: Hakan Çalhanoğlu İçin Kritik Hafta - Resim: 1

Süper Lig ekibi Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi.

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Fenerbahçe Vites Artırdı: Hakan Çalhanoğlu İçin Kritik Hafta - Resim: 2

Hakan Çalhanoğlu’nun da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptığı ve sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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Fenerbahçe Vites Artırdı: Hakan Çalhanoğlu İçin Kritik Hafta - Resim: 3

Serie A devi Inter’in Hakan Çalhanoğlu transferinden 30 milyon euro bonservis beklediği kaydedilirken, İtalyan ekibiyle temaslarını sürdüren Fenerbahçe’nin 20 milyon euroya transferi tamamlamayı hedeflediği kaydedildi.

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Fenerbahçe Vites Artırdı: Hakan Çalhanoğlu İçin Kritik Hafta - Resim: 4

Teknik direktör Mourinho’nun da Hakan Çalhanoğlu’nu kadroda görmek istediği belirtilirken, bu hafta kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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