Fenerbahçe Vites Artırdı: Hakan Çalhanoğlu İçin Kritik Hafta
Fenerbahçe, Inter ile yollarını ayırmak isteyen Hakan Çalhanoğlu için vites artırırken, bu hafta kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İşte detaylar...
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi.
Hakan Çalhanoğlu’nun da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptığı ve sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Serie A devi Inter’in Hakan Çalhanoğlu transferinden 30 milyon euro bonservis beklediği kaydedilirken, İtalyan ekibiyle temaslarını sürdüren Fenerbahçe’nin 20 milyon euroya transferi tamamlamayı hedeflediği kaydedildi.
Teknik direktör Mourinho’nun da Hakan Çalhanoğlu’nu kadroda görmek istediği belirtilirken, bu hafta kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor.