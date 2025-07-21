Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakibi Belli Oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda karşılaşacağı rakip belli oldu.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde bu turda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek.
Turda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: İHA
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