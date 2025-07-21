Gaziantep FK’da Sezon Hazırlıkları Tam Gaz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam ediyor.

Gaziantep FK’da Sezon Hazırlıkları Tam Gaz
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanın 1 saat 10 dakika sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, taktik çalışmalarıyla son bulduğu ifade edildi.

Kırmızı siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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