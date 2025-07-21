Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Belli Oluyor: İşte Muhtemel Takımlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda mücadelede edecek Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli olacak. İşte muhtemel rakipler...
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe’niN UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turundaki rakibi bugün belli oluyor.
Sarı-lacivertliler, lig aşamasına kalabilmek için iki eleme oynayacak. Fenerabahçe, Şampiyonlar Ligi’nden 3. Eleme turunda elenmei durumunda Avrupa Ligi’nin lig aşamasına katılacak.
TSİ 13.00’te başlayacak kurada Fenerabahçe’nin 3. Eleme turundaki rakibi belli olacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:
Benfica
Club Brugge
Feyenoord
Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin galibi
Kaynak: Haber Merkezi
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