İspanya'daki Sel Felaketi Valencia Real Madrid Maçını Erteletti

La Liga'da bu akşam oynanması planlanan Valencia-Real Madrid maçı, Valencia'da meydana gelen ve 250 kişinin yaşamını kaybettiği sel felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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İspanya'daki Sel Felaketi Valencia Real Madrid Maçını Erteletti

La Liga'da bugün oynanması planlanan Valencia-Real Madrid maçı, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendi.

İspanya'daki Sel Felaketi Valencia Real Madrid Maçını Erteletti - Resim : 1

İspanya'da Valencia merkezli yaşanan sel felaketi nedeniyle şu ana kadar en 250 kişi hayatını kaybederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Valencia-Real Madrid maçının TSİ ile bugün saat 22.30'da oynanması planlanıyordu.

İspanya'daki Sel Felaketi Valencia Real Madrid Maçını Erteletti - Resim : 2

Ertelenen maçın ne zaman oynanacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle daha önce Copa del Rey’de Parla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante maçları da ertelenmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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