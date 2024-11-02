İspanya'daki Sel Felaketi Valencia Real Madrid Maçını Erteletti

La Liga'da bugün oynanması planlanan Valencia-Real Madrid maçı, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendi.

İspanya'da Valencia merkezli yaşanan sel felaketi nedeniyle şu ana kadar en 250 kişi hayatını kaybederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Valencia-Real Madrid maçının TSİ ile bugün saat 22.30'da oynanması planlanıyordu.

Ertelenen maçın ne zaman oynanacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle daha önce Copa del Rey’de Parla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante maçları da ertelenmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem