Fenerbahçe'ye Melissa Vargas Şoku

Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas'ın sakatlandığı açıklandı. Yıldız oyuncunun Vakıfbank maçı kadrosunda bu sebeple yer almadığı bildirildi.

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Fenerbahçe'ye Melissa Vargas Şoku

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Medicana’da Melissa Vargas’tan kötü haber geldi.

Ligde set kaybetmeden lider konumda yer alan sarı-lacivertlilerle Melissa Vargas’ın sakatlandığı bildirildi.

Yıldız oyuncunun Galatasaray Daikin karşılaşması sonrası, sağ diz bölgesinde yaşadığı ağrı sebebiyle yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ diz bölgesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.

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