Fenerbahçe'ye Melissa Vargas Şoku
Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas'ın sakatlandığı açıklandı. Yıldız oyuncunun Vakıfbank maçı kadrosunda bu sebeple yer almadığı bildirildi.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Medicana’da Melissa Vargas’tan kötü haber geldi.
Ligde set kaybetmeden lider konumda yer alan sarı-lacivertlilerle Melissa Vargas’ın sakatlandığı bildirildi.
Yıldız oyuncunun Galatasaray Daikin karşılaşması sonrası, sağ diz bölgesinde yaşadığı ağrı sebebiyle yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ diz bölgesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
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