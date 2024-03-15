Irkçı tezahürat hakkında Real Madrid'den suç duyurusu

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-Inter maçlarında Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahürat yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Irkçı tezahürat hakkında Real Madrid'den suç duyurusu

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid maçlarında tribünlerden Vinicius'a yönelik ırkçı ve nefret içerikli tezahüratlar yapıldığını belirtilerek, ayrımcılık ve nefret suçlarından dolayı Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Söz konusu maçlarda ırkçı ve nefret içerikli tezahüratları yapanların kameralarla tespit edilmesini isteyen İspanyol kulübü, açıklamasında şunları kaydetti:

"VINICIUS JUNIOR'A KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN IRKÇI SALDIRILARI KINIYORUZ"

"Oyuncumuz Vinicius Junior'a karşı ne yazık ki defalarca gerçekleştirilen bu şiddetli Irkçılık, ayrımcılık ve nefret saldırılarını kınıyoruz. Kulübümüz, futbolun ve sporun değerlerini savunmak için çalışmaya devam edecek ve son dönemde yaşanan menfur olaylar karşısında sıfır tolerans mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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