İrfan ile Cenk Neden Kadro Dışı Bırakıldı? İşte Ayrıntılar...

Fenerbahçe’de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılması kararının perde arkası netleşiyor. Kulüp, tecrübeli oyuncuların kadro dışı bırakıldığını duyurmuş, ancak gerekçeye ilişkin detay vermemişti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, karar teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik ekibin dışında, oyuncularla yapılan birebir görüşmelerin ardından alındı. Yönetimin, özellikle son haftalarda takım içi huzuru bozduğu düşünülen bazı davranışlar nedeniyle bu karara vardığı belirtildi.

OLAYIN FİTİLİNİ NE ATEŞLEDİ?

Erdem Akbaş’ın haberine göre olay, Samsunspor maçında başladı. Karşılaşmanın 67. dakikasında teknik direktör Domenico Tedesco, beşinci oyuncu değişikliğini yaptı. O sırada kenarda ısınan Cenk Tosun, oyuna giremeyeceğini anlayınca sinirlenerek yeleğini yere fırlattı ve kulübeye geçti. Maçın ardından soyunma odasında tansiyon yeniden yükseldi. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un da dahil olduğu bir tartışma yaşandı. Yönetim, bu gerginliği de dikkate alarak iki futbolcuyu 'takım içi huzuru bozmak' gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.

SARAN AÇIKLAYACAK

A Spor’un haberine göre, karar Başkan Sadettin Saran ve futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları tarafından alındı. Sadettin Saran’ın çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında olayın tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

