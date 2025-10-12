İrfan ile Cenk Neden Kadro Dışı Bırakıldı? İşte Ayrıntılar...

Fenerbahçe’nin İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u neden kadro dışı bıraktığı netleşiyor. Olayın fitilinin Samsunspor maçında ateşlendiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
İrfan ile Cenk Neden Kadro Dışı Bırakıldı? İşte Ayrıntılar...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılması kararının perde arkası netleşiyor. Kulüp, tecrübeli oyuncuların kadro dışı bırakıldığını duyurmuş, ancak gerekçeye ilişkin detay vermemişti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, karar teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik ekibin dışında, oyuncularla yapılan birebir görüşmelerin ardından alındı. Yönetimin, özellikle son haftalarda takım içi huzuru bozduğu düşünülen bazı davranışlar nedeniyle bu karara vardığı belirtildi.

OLAYIN FİTİLİNİ NE ATEŞLEDİ?

Erdem Akbaş’ın haberine göre olay, Samsunspor maçında başladı. Karşılaşmanın 67. dakikasında teknik direktör Domenico Tedesco, beşinci oyuncu değişikliğini yaptı. O sırada kenarda ısınan Cenk Tosun, oyuna giremeyeceğini anlayınca sinirlenerek yeleğini yere fırlattı ve kulübeye geçti. Maçın ardından soyunma odasında tansiyon yeniden yükseldi. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un da dahil olduğu bir tartışma yaşandı. Yönetim, bu gerginliği de dikkate alarak iki futbolcuyu 'takım içi huzuru bozmak' gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.

SARAN AÇIKLAYACAK

A Spor’un haberine göre, karar Başkan Sadettin Saran ve futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları tarafından alındı. Sadettin Saran’ın çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında olayın tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Flaş İrfan Can ve Cenk Kararı!Fenerbahçe’de Flaş İrfan Can ve Cenk Kararı!Spor

Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler DurdurulacakSadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler DurdurulacakSpor

Fenerbahçe'de Jhon Duran Müjdesi: Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu ve Başkan Saran'a Söz Verdi!Fenerbahçe'de Jhon Duran Müjdesi: Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu ve Başkan Saran'a Söz Verdi!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Cenk Tosun İrfan Can Kahveci
Son Güncelleme:
Galatasaray'da Ayrılık Depremi! Resmen Açıkladı: Kerem Aktürkoğlu Gibi Yollarlar Bombayı Patlattı! Kerem Gibi Yollayacaklar
Fenerbahçe’de Flaş İrfan Can ve Cenk Kararı! Fenerbahçe’de Flaş İrfan Can ve Cenk Kararı!
İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme Montella'dan Dev Ödeme
Bulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha Göndermeyiz Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Dursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukluyor Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu