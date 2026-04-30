Infantino Duyurdu: İran ABD'de Düzenlenecek Dünya Kupası'na Katılacak
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte ABD-israil-İran arasında patlak veren savaşın ardından tartışmalı hale gelen İran'ın Amerika kıtasında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı tartışmaları da noktalanmış oldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
FIFA Başkanı Gianni Infantino, uzun süredir spor kamuoyunun gündemini meşgul eden İran tartışmalarına son noktayı koydu.
'İRAN DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK'
Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak" ifadesini kullandı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: