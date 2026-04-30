Infantino Duyurdu: İran ABD'de Düzenlenecek Dünya Kupası'na Katılacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte ABD-israil-İran arasında patlak veren savaşın ardından tartışmalı hale gelen İran'ın Amerika kıtasında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı tartışmaları da noktalanmış oldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, uzun süredir spor kamuoyunun gündemini meşgul eden İran tartışmalarına son noktayı koydu.

'İRAN DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK'

Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak" ifadesini kullandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bahis Soruşturmasında Tutuklanmıştı! PFDK'dan Mert Hakan'a Rekor Ceza PFDK'dan Mert Hakan'a Rekor Ceza
Dört Büyüklere Bahis Şoku: Aralarında Yöneticiler de Var Dört Büyüklere Bahis Şoku: Aralarında Yöneticiler de Var
ÇOK OKUNANLAR
Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
İBB Davasında Flaş Gelişme: Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltında
Körfez'de ABD'siz Denklem: Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı
Ataşehir Belediyesi’nde Onursal Adıgüzel’in Yerine Murat Güneş Seçildi Ataşehir'de Başkan Vekili Belli Oldu