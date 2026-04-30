Bahis Soruşturmasında Tutuklanmıştı! PFDK'dan Mert Hakan'a Rekor Ceza
PFDK, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.
Bahis ve şike soruşturması nedeniyle yaklaşık dört ay cezaevinde tutuklu yargılanan Mert Hakan Yandaş, tahliye edilmişti.
Mert Hakan takımla birlikte çalışmalara katılmaya başlamıştı.
Kaynak: AA
