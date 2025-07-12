Iga Swiatek'ten Wimbledon'da Tarihi Zafer

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Wimbledon Tenis Turnuvası Kadınlar Tekler Finali'nde Polonyalı raket Iga Swiatek, Amerikalı Amanda Anisimova'yı set vermeden mağlup ederek kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğuna ulaştı.

Londra'daki tarihi Merkez Kort'ta oynanan final, Swiatek'in mutlak üstünlüğüyle sadece 57 dakika sürdü. Dünya sıralamasında 4. basamakta yer alan Swiatek, ilk seti 6-0'lık skorla hanesine yazdırdı. Aynı tempoyu ikinci sette de sürdüren yıldız tenisçi, bir kez daha rakibine oyun vermedi ve ikinci seti de 6-0 kazanarak maçı 2-0'lık net skorla tamamladı.

Finalde bekleneni veremeyen Amanda Anisimova, mücadeleyi puan alamadan tamamladı. Maç sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Amerikalı sporcuya tribünlerden destek gelirken, Swiatek'in sergilediği dominant performans tenis dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kupasını büyük alkışlar eşliğinde kaldıran Swiatek, bu zaferle birlikte Grand Slam koleksiyonuna Wimbledon'ı da eklemiş oldu. Daha önce Fransa Açık'ta şampiyonluklar yaşayan Polonyalı tenisçi, çim kortta da zirveye çıkarak çok yönlü oyununun altını bir kez daha çizdi.

Kaynak: DHA