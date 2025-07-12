Samsunspor Yeni Transferi Resmen Duyurdu: Hollandalı Anthony Musaba 4 Yıllık İmzayı Attı

Samsunspor, 23 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Samsunspor Yeni Transferi Resmen Duyurdu: Hollandalı Anthony Musaba 4 Yıllık İmzayı Attı
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Süper Lig temsilcisi Samsunspor, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından açıklayarak oyuncuya "Hoş geldin Anthony" mesajı verdi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Açıklamada, "Avrupa yolculuğumuzda Anthony Musaba da bizimle. Atatürklü armamızla nice başarılara imza atması dileğiyle" denildi.

Kanat mevkiinde görev yapan 23 yaşındaki Musaba; Monaco, Heerenveen, Metz ve NEC Nijmegen gibi kulüplerde forma giydi. Hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken genç oyuncunun, Samsunspor’un hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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