Selke Sağlık Kontrolünden Geçti

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Başakşehir’in renklerine bağladığı Selke, sağlık kontrollerinden geçirildi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Davie Selke, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA