Balkovec Yeniden Karagümrük'te
Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Süper Lig’e geri dönen Fatih Karagümrük kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
İstanbul ekibi, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında formasını giyen sol bek oyuncusu Jure Balkovec ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında formamızı giyen tecrübeli sol bek Jure Balkovec ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son üç sezonunu geçirdiği Alanyaspor’da 91 maça çıkan Balkovec 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Slovenya Milli Takımı ile de 38 karşılaşmada görev yapan oyuncumuza, ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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