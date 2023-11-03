İddia: Fenerbahçe Dilan ve Engin Polat ile olan sponsorluklarını iptal etti

Haklarında kara para aklama nedeniyle soruşturma açılan ve gözaltında bulunan Engin ve Dilan Polat çiftini ilgilendiren yeni bir iddia ortaya atıldı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak, Fenerbahçe'nin hem kadın hem de erkek takımının sponsoru olan Polatların, sponsorluk anlaşmalarının Sarı lacivertli yönetim tarafından iptal edildiğini yazdı.

Dilan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı ile “Tayt Arkası Sponsoru” ve Engin Polat da Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı "Forma Sponsoru" olmuştu.

Ülker Stadyumu'nda saha kenarındaki panolarda "Engin Polat"ın reklamının olması taraftarlar tarafından protesto edilmiş, Sarı lacivertli taraftarlar sponsorlukların iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ayrıca geçtiğimiz gün Sultanlar Ligi'nde oynanan Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos maçında, Fenerbahçe takımının Dilan Polat şortları ile çıkması da taraftarların tepkisine neden olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir gündeme gelen sosyal medyanın popüler çifti Dilan Polat ve Engin Polat'ın yurt dışına çıkmaya hazırlandığı söyleniyordu.

Dilan ve Engin Polat hakkında 'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddiaları vardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), çift hakkında rapor hazırlamıştı.

Ayrıca Polatların mal varlıklarına el konulmuş ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Polat çiftine ait Rise And Shine isimli kozmetik şirketinin ticareti de durdurulmuştu. MASAK raporuna göre, bu karar sahte belge düzenleme iddiasına ilişkin alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporlarını dikkate alarak şüpheliler hakkında, TCK (Türk Ceza Kanunu) 204 (Resmi belgede sahtecilik), TCK 220 (Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak), TCK 282 (Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama) iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıca vergi usul kanununa muhalefet gerekçeleriyle de işlem başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem