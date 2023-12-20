İcardi'ye bir teklif daha

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Manchester United'ın ilgilendiği iddia edildi.

MANCHESTER UNITED'DAN ICARDI HAMLESİ

İngiliz basınından Football Transfers'in haberine göre; Premier Lig devi, gol yollarındaki eksikliğini gidermek için Icardi'yi transfer etmeyi düşünüyor. ManU'nun ocak ayında Arjantinli futbolcu için olası bir kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. Haberde sözleşmede bir satın alma opsiyonunun da yer alacağı kaydedildi.