Icardi'nin Menajeri Duyurdu: 'Bazı Engeller Var'

Icardi’nin menajeri Elio Pino, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le yapılan görüşmede yeni sözleşmenin ele alındığını açıkladı. Pino, anlaşma için 'bazı engeller bulunduğunu' söyledi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızla yeni sözleşme için temaslarını sürdürürken kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi’nin menajeri Elio Pino ile İstanbul’da bir araya geldi.

GÖRÜŞME DETAYLARINI ANLATTI

Menajer Pino, Icardi'nin transfer süreciyle ilgili olarak son durumu Tivibu Spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş'a anlattı. Pino, "Başkan Dursun Özbek ile bir toplantımız oldu. Sözleşme uzatmasıyla ilgili bazı engeller var. Görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bu sezon Galatasaray'da 47 maçta 2 bin 93 dakika süre alan Mauro Icardi 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

