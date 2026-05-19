Türk Sporundan Ata'ya Bağlılık Sözü

Spor federasyonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı. Spor federasyonları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlattığı bağımsızlık meşalesini ve gençliğe emanet ettiği spor vizyonunu yayımladıkları özel mesajlar ve videolarla selamladı.

VOLEYBOL FEDERASYONU: GENÇLİĞIN GÜCÜYLE DAİMA İLERİYE

Son yıllarda elde ettiği küresel başarılarla ülkeyi gururlandıran Türkiye Voleybol Federasyonu, gençliğin dinamizmine vurgu yaptı.

Federasyonun kutlama paylaşımında, "Cesaretin, umudun ve bağımsızlığa atılan ilk adımın izinde; gençliğin gücü ve inancıyla daima ileriye yürüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

HENTBOLDAN TARİHİ ZAFERLERLE DOLU VİDEOLU MESAJ

Türkiye Hentbol Federasyonu, son dönemde gelen uluslararası başarıları hatırlatarak duygusal ve güçlü bir videolu mesaj yayımladı. Mesajda, 20 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonası vizesi alan Erkek 18 Yaş Altı Milli Takımı ile 25 yıl sonra Dünya Şampiyonası bileti kaparak tarihi bir başarıya imza atan Kadın 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın başarıları selamlandı.

Federasyon, "1919'da bir umutla başlayan yolculuk… Bugün aynı inanç, kararlılık ve cesaretle hentbol salonlarında vücut buluyor. Gençlerine inanan bir ülkenin, kazanılacak daha nice zaferi vardır" diyerek azim vurgusu yaptı.

YÜZME VE ATICILIK: GELECEĞE GÜÇLÜ KULAÇLAR VE KARARLI ADIMLAR

Türkiye Yüzme Federasyonu, "19 Mayıs, cesaretin, umudun ve gençliğe duyulan inancın simgesidir. Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günde, sporun birleştirici gücüyle geleceğe daha güçlü kulaç atıyoruz" mesajıyla genç sporcuları selamladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu 19 Mayıs'ın sadece bir tarih olmadığını belirterek, "Milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en kararlı adım, gençliğe duyulan sonsuz güvenin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" açıklamasında bulundu.

BOKS VE TEKVANDO: DİSİPLİN, İLHAM VE MİNNET

Türkiye Boks Federasyonu, "Cesaretle atılan ilk adımdan aldığımız ilhamla, sporun disiplini ve gençliğimizin inancını birleştirerek daima daha yükseği, daha ileriyi hedefliyoruz" derken, Türkiye Tekvando Federasyonu ise "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA