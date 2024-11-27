Icardi'nin Ameliyat Tarihi Belli Oldu

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin ameliyatının Arjantin'de pazartesi günü yapılması kararı alındığını açıkladı.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ameliyat bilmecesinde sona gelindi.

AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray takım doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin ameliyat olacağı tarihin belli olduğunu açıkladı.

İnce, "Mauro'nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. 2.5-3 haftalık süreci ön hazırlıkla geçirecekti. Sonra ameliyat ile ilgili karar verecekti. Sosyal ve ailesel sebeplerle Arjantin'de. Hazırlık sürecini orada geçirdik. Rehabilitasyon aşamasında aksaklık yaşamama adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat pazartesi orada olacak. Hangi klinikte olacağına karar verdik. Pazartesi ameliyatı yapılacak" sözleriyle Icardi'nin tedavi programının bir plan içerisinde ilerlediğini ve ameliyat tarihinin belli olduğunu ifade etti.

Icardi'nin Ameliyat Tarihi Belli Oldu - Resim : 1
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce

"ARJANTİN'DE OLMASINI İSTEDİK"

"Mauro'ya isterse İstanbul'da isterse dünyanın herhangi bir yerinde bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Burada olmak istediğini söyledi ama ailesel sebepler ve sosyal sebepler nedeniyle rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesini istedik. Ameliyattan sonra rehabilitasyonun aksamaması adına ameliyatın orada gerçekleşmesine karar verdik."

Icardi'nin Ameliyat Tarihi Belli Oldu - Resim : 2

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Kaynak: DHA-İHA

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