Fenerbahçe'nin Avrupa Kafilesinde 5 Eksik

Perşembe günü Avrupa arenasında oynayacağı karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpte 5 eksiklik dikkat çekti.

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Fenerbahçe'nin Avrupa Kafilesinde 5 Eksik

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte 5 isme kadroda yer verilmedi.

Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmedi. Kart cezalısı Rodrigo Becao da kafilenin dışında tutuldu.

Filip Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek.

İşte Fenerbahçe’nin kamp kadrosu:

Fenerbahçe'nin Avrupa Kafilesinde 5 Eksik - Resim : 1

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