Icardi'nin Ali Koç Forması Giydiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Galatasaray’ın yıldız forveti Muro Icardi’nin Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasına Ali Koç yazılı formayla poz verdi. Galatasaray’ın 3 -1 kazandığı derbide Icardi süre almamıştı.

Son Güncelleme:

Süper Lig’in 6. Haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 3 – 1’lik galibiyetle ayrılırken, Sarı Kırmızılıların maç sonunda soyunma odasında yaptıkları kutlamalardan görüntüler gelmeye devam ediyor.

ALİ KOÇ FORMALI KUTLAMA

Son paylaşılan videolarda, Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi’nin giydiği forma ortaya çıktı.
Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısını açıp dans eden Icardi, maç sonunda soyunma odasında yapılan kutlamalarda Ali Koç yazılı 9 numaralı formayı giyip kameralara poz verdi.

Dansına devam eden Arjantinli futbolcunun "Uyuma" hareketi yaparak Ali Koç'a mesaj gönderdi.
Icardi’nin giydiği forma Sarı Kırmızı futbolcular tarafından imzalanırken, forma “21 Eylül Hatırası” yazısıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a hediye olarak soyunma odasına bırakıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mauro Icardi Ali Koç Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
Son Güncelleme:
Derbi Galibiyeti Dursun Özbek'i Harekete Geçirdi! Galatasaray'da Yüzler Gülecek Derbi Galibiyeti Dursun Özbek'i Harekete Geçirdi
Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi
Haşlanmış Yumurtayı Yerken Bir Kez Daha Düşünün Haşlanmış Yumurtayı Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Milan, Inter Deplasmanında 2 Golle Kazandı Milan, Inter Deplasmanında 2 Golle Kazandı