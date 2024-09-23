Icardi'nin Ali Koç Forması Giydiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Süper Lig’in 6. Haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 3 – 1’lik galibiyetle ayrılırken, Sarı Kırmızılıların maç sonunda soyunma odasında yaptıkları kutlamalardan görüntüler gelmeye devam ediyor.

ALİ KOÇ FORMALI KUTLAMA

Son paylaşılan videolarda, Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi’nin giydiği forma ortaya çıktı.

Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısını açıp dans eden Icardi, maç sonunda soyunma odasında yapılan kutlamalarda Ali Koç yazılı 9 numaralı formayı giyip kameralara poz verdi.

Dansına devam eden Arjantinli futbolcunun "Uyuma" hareketi yaparak Ali Koç'a mesaj gönderdi.

Icardi’nin giydiği forma Sarı Kırmızı futbolcular tarafından imzalanırken, forma “21 Eylül Hatırası” yazısıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a hediye olarak soyunma odasına bırakıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem