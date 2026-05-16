Icardi'den Galatasaray'a Veda Tadında Mesaj

Galatasaray’ın yıldızı Icardi, sarı-kırmızılı camiaya teşekkür ederek duygusal ifadeler kullandı. Sözleşmesi sona eren Icardi, "Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler" dedi.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sözleşmesi sona eren golcünün mesajı, veda olarak yorumlandı. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim.

Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi.

Hiçbir zaman sadece futbol değildi.

Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında...

Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum.

Dört yıl oldu.

Dört şampiyonluk.

Binlerce sarılma.

Milyonlarca hatıra.

Ama en değerli şey kupalar değildi.

Bütün bir ülkenin kalbimi açtığını ve içimdeki derinliklere girdiğini hissetmekti.

Çünkü içinde sonsuza kadar kalan yerler vardır.

Türkiye benim için öyle olacak.

Silinmesi imkansız bir anı.

Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk.

Çünkü dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu.

Ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım.

Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm.

Sanki beni hayatım boyunca tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm.

Ve çok büyük bir sevgi hissettim... Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını.

Teşekkürler Galatasaray.

Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler.

Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer.

Ama bazı aşklar elveda demez.

Ve yıllar geçtikçe, geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğunu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim."

