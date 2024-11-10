Icardi Türkiye'yi Terk Ediyor! Galatasaray Onay Verdi

Sakatlanarak sezonu kapatan Icardi Türkiye’yi terk etmeye hazırlanıyor. Galatasaray Kulübü, Icardi’nin kendini toparlaması için ülkesi Arjantin’e gitmesine onay verdi.

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Icardi Türkiye'yi Terk Ediyor! Galatasaray Onay Verdi

Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi sezonu kapatmıştı.

Gelecek sezonun temmuz ayındaki yaz kampına ancak yetişeceği düşünülen Arjantinli yıldız, yönetimden ülkesine gitmek için izin istedi.

Önce dizindeki ödemin bir hafta, 10 gün kadar dağılmasını bekleyecek olan golcü futbolcu, Arjantin’de de kontrolden geçecek ve bir süre dinlenecek.

Icardi Türkiye'yi Terk Ediyor! Galatasaray Onay Verdi - Resim : 1

ARJANTİN YA DA İTALYA

Ameliyat tarihine daha sonra karar verilecek olan 31 yaşındaki oyuncunun İtalya ya da Arjantin'de operasyon masasına yatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Yöneticilerin, psikolojik olarak toparlaması için ülkesine gitmesine izin verdiği başarılı futbolcunun, bugün Arjantin'e uçacağı belirtildi.

Icardi Türkiye'yi Terk Ediyor! Galatasaray Onay Verdi - Resim : 2

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Kaynak: Sabah

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