Galatasaray - Samsunspor Maçının İlk 11'leri Belli oldu

Saat 16.00'da başlayacak olan Galatasaray Samsunspor müsabakasında ilk 11'ler belli oldu.

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Galatasaray - Samsunspor Maçının İlk 11'leri Belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşı karışıya gelecek.

Yenilgisiz ve bir maç eksiği olan Galatasaray 28 puanla ligde ilk sıradayken, Samsunspor 25 puanla ikinci sırada bulunuyor

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Kargın görev yapacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Marius

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Kaynak: Gerçek Gündem

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