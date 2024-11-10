Galatasaray - Samsunspor Maçının İlk 11'leri Belli oldu
Saat 16.00'da başlayacak olan Galatasaray Samsunspor müsabakasında ilk 11'ler belli oldu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşı karışıya gelecek.
Yenilgisiz ve bir maç eksiği olan Galatasaray 28 puanla ligde ilk sıradayken, Samsunspor 25 puanla ikinci sırada bulunuyor
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Kargın görev yapacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Marius
Kaynak: Gerçek Gündem
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