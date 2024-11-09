Galatasaray'ın Icardi Hamlesi Çok Konuşulacak! 'Aşkın Olayım' Masalı Sona mı Eriyor?

Tottenham maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sezonu kapattı. Şampiyonluk yolunda risk almak ve hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin yokluğunda ne yapacağına dair çözümler üretmeye başladı.

Galatasaray, Icardi'nin sözleşmesini dondurup yerine bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Sezon sonuna kadar forma giyemeyecek Icardi'nin yabancı kontenjanını doldurmaması için hamle yapılacak.

Galatasaray yönetimi ile arası iyi olan Icardi, olası bir teklifi kabul edecek ve sorun çıkarmayacak.