Galatasaray'ın Icardi Hamlesi Çok Konuşulacak! 'Aşkın Olayım' Masalı Sona mı Eriyor?
Galatasaray, yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan yıldız golcü Icardi için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İddialara göre Icardi'nin sözleşmesi askıya alınacak ve Icardi bu duruma karşı çıkmayacak. İşte sarı-kırmızı cepheden tüm detaylar...
Tottenham maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sezonu kapattı. Şampiyonluk yolunda risk almak ve hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin yokluğunda ne yapacağına dair çözümler üretmeye başladı.
Galatasaray, Icardi'nin sözleşmesini dondurup yerine bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Sezon sonuna kadar forma giyemeyecek Icardi'nin yabancı kontenjanını doldurmaması için hamle yapılacak.
Galatasaray yönetimi ile arası iyi olan Icardi, olası bir teklifi kabul edecek ve sorun çıkarmayacak.
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