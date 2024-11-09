Galatasaray'ın Icardi Hamlesi Çok Konuşulacak! 'Aşkın Olayım' Masalı Sona mı Eriyor?

Galatasaray, yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan yıldız golcü Icardi için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İddialara göre Icardi'nin sözleşmesi askıya alınacak ve Icardi bu duruma karşı çıkmayacak. İşte sarı-kırmızı cepheden tüm detaylar...

Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Icardi Hamlesi Çok Konuşulacak! 'Aşkın Olayım' Masalı Sona mı Eriyor?

Tottenham maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sezonu kapattı. Şampiyonluk yolunda risk almak ve hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin yokluğunda ne yapacağına dair çözümler üretmeye başladı.

Galatasaray'ın Icardi Hamlesi Çok Konuşulacak! 'Aşkın Olayım' Masalı Sona mı Eriyor? - Resim : 1

Galatasaray, Icardi'nin sözleşmesini dondurup yerine bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Sezon sonuna kadar forma giyemeyecek Icardi'nin yabancı kontenjanını doldurmaması için hamle yapılacak.

Galatasaray'ın Icardi Hamlesi Çok Konuşulacak! 'Aşkın Olayım' Masalı Sona mı Eriyor? - Resim : 2

Galatasaray yönetimi ile arası iyi olan Icardi, olası bir teklifi kabul edecek ve sorun çıkarmayacak.

Sezonu Kapatan Icardi'den Dikkat Çeken Paylaşım: Galatasaray'a Başarılar DilediSezonu Kapatan Icardi'den Dikkat Çeken Paylaşım: Galatasaray'a Başarılar DilediSpor

Galatasaray'da Icardi Şoku: Çapraz Bağları Koptu, Sezonu KapattıGalatasaray'da Icardi Şoku: Çapraz Bağları Koptu, Sezonu KapattıSpor

Etiketler
Galatasaray Mauro Icardi
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları, 9.05'te Ata'sını Böyle Anmıştı: Tüm Dünyanın Hayran Kaldığı Anlar Yeniden Gündem Oldu Tüm Dünyanın Hayran Kaldığı Anlar Yeniden Gündem Oldu
Fenerbahçe'de Osayi'nin 'Dalya' Heyecanı: 100'üncü Maçına Çıkacak Fenerbahçe'de Osayi'nin 'Dalya' Heyecanı
Ünlü İngiliz Doktor 'Ömrü 10 Yıl Uzatıyor' Diyerek Açıkladı: Yanınızdan Ayırmayacaksınız Ünlü İngiliz Doktor 'Ömrü 10 Yıl Uzatıyor' Diyerek Açıkladı: Yanınızdan Ayırmayacaksınız
Her Gün Tüketiyoruz Ama Aklımızın Ucundan Geçmiyordu: Ekmek Yemenin Etkileri Şoke Etti Her Gün Tüketiyoruz Ama Aklımızın Ucundan Geçmiyordu: Ekmek Yemenin Etkileri Şoke Etti