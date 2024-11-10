Galatasaraylılar Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'nin Hesabını Kapattırdı
Galatasaraylı Mauro Icardi ile ayrılmasının ardından Türkiye'nin gündemine oturan Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başladı. Bu ilişkinin duyulmasının ardından çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar, L-Gante'nin sosyal medya hesabını kapattırdı.
Çalkantılı aşk hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın ayrılığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara’nı yeni sevgilisi rapçi L-Gante’nin sosyal medya hesabını kapattırdı.
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, birkaç gün önce açtığı canlı yayında yeni sevgilisi L-Gante ile samimi görüntüler verdi. Bu görüntülerin ardından Galatasaraylı taraftarlar da çılgına döndü.
Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, Wanda Nara’nın yeni sevgili L-Gante’nin Instagram hesabını şikayet yağmuruna tutarak kapattırdı. Nara, açtığı canlı yayında taraftarlara sitem etti. Nara ayrıca, Mauro Icardi’nin kendisine attığı mesajı yayımladığı paylaşımı da kaldırdı.
L-Gante de Wanda Nara’nın açtığı canlı yayında, "En büyük Fenerbahçe" diyerek sosyal medya hesabını şikâyet eden Galatasaraylı taraftarlara gönderme yaptı.