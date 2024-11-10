Galatasaraylılar Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'nin Hesabını Kapattırdı

Galatasaraylı Mauro Icardi ile ayrılmasının ardından Türkiye'nin gündemine oturan Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başladı. Bu ilişkinin duyulmasının ardından çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar, L-Gante'nin sosyal medya hesabını kapattırdı.

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Galatasaraylılar Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'nin Hesabını Kapattırdı

Çalkantılı aşk hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın ayrılığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara’nı yeni sevgilisi rapçi L-Gante’nin sosyal medya hesabını kapattırdı.

Galatasaraylılar Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'nin Hesabını Kapattırdı - Resim : 1

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, birkaç gün önce açtığı canlı yayında yeni sevgilisi L-Gante ile samimi görüntüler verdi. Bu görüntülerin ardından Galatasaraylı taraftarlar da çılgına döndü.

Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, Wanda Nara’nın yeni sevgili L-Gante’nin Instagram hesabını şikayet yağmuruna tutarak kapattırdı. Nara, açtığı canlı yayında taraftarlara sitem etti. Nara ayrıca, Mauro Icardi’nin kendisine attığı mesajı yayımladığı paylaşımı da kaldırdı.

Galatasaraylılar Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'nin Hesabını Kapattırdı - Resim : 2

L-Gante de Wanda Nara’nın açtığı canlı yayında, "En büyük Fenerbahçe" diyerek sosyal medya hesabını şikâyet eden Galatasaraylı taraftarlara gönderme yaptı.

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