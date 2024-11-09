Alex De Souza ve Volkan Demirel Yıllar Sonra Rakip Oldu

Süper Lig'in 12'nci haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-2 yendiği maç duygusal anlara sahne oldu. Fenerbahçe efsaneler Alex de Souza ve Volkan Demirel bu kez teknik direktör olarak karşı karşıya geldi.

Son Güncelleme:
Alex De Souza ve Volkan Demirel Yıllar Sonra Rakip Oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

ALEX İLE VOLKAN YILLAR SONRA BİR ARADA

Fenerbahçe'nin iki efsanesi Alex de Souza ve Volkan Demirel, teknik direktör olarak yıllar sonra buluştu.

Alex De Souza ve Volkan Demirel Yıllar Sonra Rakip Oldu - Resim : 1

VOLKAN DEMİREL MAĞLUP

Antalyaspor, iki maç aradan sonra iç sahada kazandı ve puanını 14'e yükseltti. Bodrumspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor haftayı BAY geçerken, Bodrum FK evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Volkan Demirel Resmen Süper Lig'de!Volkan Demirel Resmen Süper Lig'de!Spor
Antalyaspor'da Alex de Souza İstifa Edecek mi? Yardımcısı Mehmet Aurelio AçıkladıAntalyaspor'da Alex de Souza İstifa Edecek mi? Yardımcısı Mehmet Aurelio AçıkladıSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Volkan Demirel Fenerbahçe Bodrum Antalyaspor
Son Güncelleme:
Türkiye'nin En Verimli Topraklarında Kendiliğinden Yetişiyor: Ticareti En Çok Yapılan Bitki Türkiye'nin En Verimli Topraklarında Kendiliğinden Yetişiyor: Ticareti En Çok Yapılan Bitki
Bein'de Tolga Zengin Krizi, Yapılan Hareket Sonrası Yayını Terk Etti: Tartışmaya Trabzonspor da Girdi Bein'de Tolga Zengin Krizi, Yapılan Hareket Sonrası Yayını Terk Etti!
Doğal Tansiyon İlacı Görevi Görüyor: Tüketilince Vücudu Dengeliyor! Kilosu 70 Lira Doğal Tansiyon İlacı Görevi Görüyor: Tüketilince Vücudu Dengeliyor! Kilosu 70 Lira
Fenerbahçe'de Yıldız İsim Sakatlıktan Döndü Fenerbahçe'de Yıldız İsim Sakatlıktan Döndü