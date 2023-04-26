Icardi, transfere de el attı: Milli yıldızı Galatasaray’a getiriyor!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Arjantinli orta saha futbolcusu Leandro Parades’in transfer edilmesi için çaba gösterdiği öğrenildi.

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Icardi, transfere de el attı: Milli yıldızı Galatasaray’a getiriyor!

Galatasaray’ın Fransız ekibi Paris Saint Germain’nden kadrosuna kattığı Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi, gösterdiği performansla şimdiden iz bıraktı. Sarı kırmızılı takımda attığı kritik gollerle dikkat çeken Icardi, transfere de el attı.

Radio France'ın haberine göre; Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istedi.

Galatasaray’da devam etmek isteyen Icardi’nin Icardi'nin 28 yaşındaki Paredes ile sarı kırmızılı takımda yeniden bir araya gelmek istediği, bu transfer için çaba gösterdiği belirtildi.

Icardi, transfere de el attı: Milli yıldızı Galatasaray’a getiriyor! - Resim : 1

PİYASA DEĞERİ

Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Paredes, İtalyan ekibi Juventus’taki sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG’ye dönecek.

Başarılı oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli orta saha ile İspanyol ekiplerinin de ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

Paredes, İtalyan deviyle bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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