'Fener ağlama' şarkısını açan Galatasaray taraftarının arabasını parçaladılar!

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Yaşanan bu durum camiada büyük üzüntüye sebebiyet verirken, maç sonu stat önünde olaylar yaşandı. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
'Fener ağlama' şarkısını açan Galatasaray taraftarının arabasını parçaladılar!

Süper Lig'in 31'inci haftası birbirinden sürpriz sonuçlara sahne oldu. Ligde zirvenin sahibi olan Galatasaray sahasında Karagümrük ile 3-3 berabere kalırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe puan farkını kapatma fırsatından faydalanamadı ve sahasında İstanbulspor ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 3-3 berabere kaldı.

MAÇ SONU BÜYÜK OLAY

Alınan bu sonuç camiada büyük üzüntü yaratırken, Sarı-Lacivertli taraftarlar maçın ardından hayli gergindi. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden geçen ve Galatasaraylı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ile taraftarlar arasında büyük olay çıktı.

ARACIN CAMLARINI KIRDILAR

Mynet'in aktardığına göre taraftarlar sürücüsüyle tartıştıkları otomobile tekmelerle saldırdı. Aracın camlarını kıran ve büyük hasar veren taraftarları araya giren diğer taraftarlar sakinleştirdi. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

'Fener ağlama' şarkısını açan Galatasaray taraftarının arabasını parçaladılar! - Resim : 1

"FENER AĞLAMA" ÇALINDI İDDİASI

Fenerbahçe taraftarları otomobilin stadın önünden geçerken Galatasaray taraftarına ait olan "Fener ağlama" marşını çaldığını iddia etti.

Son Güncelleme:
Denizlispor'da 56 yıl sonra tarih tekerrür etti! Denizlispor'da 56 yıl sonra tarih tekerrür etti!
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ceza Fenerbahçe ve Galatasaray’a ceza
Semih Saygıner, Kore'ye transfer oldu Semih Saygıner, Kore'ye transfer oldu
Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş
Amedspor Kadın Futbol Takımı'ndan rövanş maçı öncesi avantaj Amedspor Kadın Futbol Takımı'ndan rövanş maçı öncesi avantaj
Öğrendikten sonra meze ustası olacaksınız. Ölçüsü böyle hiç şaşmıyor Öğrendikten sonra meze ustası olacaksınız. Ölçüsü böyle hiç şaşmıyor
ÇOK OKUNANLAR
10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç 10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç
Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi
İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek! İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek!
Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi
İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu' İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu'