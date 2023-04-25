Fenerbahçe ve Galatasaray’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe’ye 280 bin TL, Galatasaray’a da aynı sebepten 160 bin TL para cezası verdi.

TFF’nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Kasımpaşa sporcusu El Hadji Papy Mison Djilobodji’nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, MKE Ankaragücü Kulübü’nün, 20.04.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Medipol Başakşehir’in, 19.04.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Medipol Başakşehir görevlisi Murat Yaman’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Medipol Başakşehir görevlisi Murat Yaman’ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b, 50/1-c, 39/2., 35/4., 10/2. ve 95/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Alt A ve Güney Üst A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

İstanbulspor’un, 19.04.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, 18.04.2023 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübü’nün, 19.04.2023 tarihinde oynanan Konyaspor - Adana Demirspor. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor’un, 19.04.2023 tarihinde oynanan Konyaspor - Adana Demirspor. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor sporcusu Babajide David Akintola’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Kaynak: İHA