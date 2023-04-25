Denizlispor'da 56 yıl sonra tarih tekerrür etti!

Sezon başından bu yana çeşitli zorluklarla mücadele eden; Mesut Bakkal, Giray Bulak ve Kemal Kılıç gibi deneyimli teknik direktörlerin görevlerine son verilmesinin ardından Bülent Ertuğrul’a emanet edilen Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Bodrumspor’a konuk oldu.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından takımdaki önemli isimlere izin veren ve Bodrumspor kadrosuna altyapıdan 14 futbolcuyu dahil eden A. Denizlispor'un, 1-0 mağlup olmasının ardından matematiksek olarak da Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşti.

56 YIL SONRA TFF 2. LİG'E GERİLEDİ

Alınan bu sonucun ardından 1966-1967’den bu yana en üst TFF 2. Lig'de mücadele eden A. Denizlispor, 56 yıl sadece en üst TFF 2. Lig'de yer aldığı dönemin ardından gelecek sezon tarihinde ilk kez 3. profesyonel lig kategorisi olan TFF 2. Lig'e gerilemiş oldu.

21 SEZON SÜPER LİG'DE YER ALMIŞTI

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da bitime 4 hafta kala Spor Toto 1. Lig'den düşmüştü. Gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak yeşil-siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'de 36 sezon geçirerek bu ligde en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor.

UEFA KUPASI'NDA SON 16 TURUNA KALMIŞTI

2002-2003 döneminde o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.

Süper Lig'de 21 sezonda 728, 1. Lig'de de 36 sezonda bin 184 maça çıkan A. Denizlispor, oynadığı toplam bin 912 karşılaşmada 698 galibiyet, 506 beraberlik ve 708 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 2 bin 359 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 2 bin 315 gol gördü.

Kaynak: Gerçek Gündem