Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç da 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada tamamladı. Olympiakos ise normal sezonu 24 galibiyet ve 10 yenilgiyle zirvede bitirdi.

Takımlar arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiakos kazandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Basketbol
Son Güncelleme:
Lebron James bir kez daha tarihe geçti! Lakers seride 3-1 öne geçti Lebron James bir kez daha tarihe geçti!
Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi
Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok
Fenerbahçe taraftarına borsadan kötü haber! Fenerbahçe taraftarına borsadan kötü haber!
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı
Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor Son seçim anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı
AKP'nin kalesinden notlar: 'Erdoğan'ın oyu yüzde 8-10 arasında eriyebilir, muhalefet yükseliyor; Bozdağ'ın cümlesi çok tartışıldı' 'Erdoğan'ın oyu yüzde 8-10 arasında eriyebilir, muhalefet yükseliyor'
Merkez Bankası'nın kararı 2 gün önceden sızdı: İşte dövize ters köşe yaptıracak hamle Merkez Bankası'nın kararı 2 gün önceden sızdı: İşte dövize ters köşe yaptıracak hamle