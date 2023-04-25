Fenerbahçe taraftarına borsadan kötü haber!

Süper Lig'de dün aldığı beraberlikle taraftarını üzen Fenerbahçe'nin, borsada işlem gören hisseleri değer kaybetti.

Fenerbahçe taraftarına borsadan kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.

Lider Galatasaray'ın bu hafta Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kalmasının ardından takipçisi Fenerbahçe'nin hisseleri dün yüzde 9,95 yükselişle tavan olmuştu.

FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Fenerbahçe, dün akşam İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak Galatarasay ile arasındaki puan farkını düşürmek için yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.

FENERBAHÇE'NİN HİSSE FİYATI DÜŞTÜ

Beraberlik sonucunun ardından Galatasaray ile puan farkı 6'da kalan Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 8,5 azalarak 51,70 liradan işlem görürken, saat 10.30 itibarıyla Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 6,5 yükselişle 9,45 liradan satılıyor.

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ YÜKSELDİ

Aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 6'nın üzerinde primle 12,15 lira, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 0,3 azalışla 3,50 liradan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Borsa
Beşiktaş-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı Beşiktaş-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı
Yoğurt mayalamanın en kolay yoluymuş. Artık marketten almayacaksınız Yoğurt mayalamanın en kolay yoluymuş. Artık marketten almayacaksınız
Beşiktaş - Galatasaray derbisi için taraftar kararı! Beşiktaş - Galatasaray derbisi için taraftar kararı!
Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı
Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor Son seçim anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı
AKP'nin kalesinden notlar: 'Erdoğan'ın oyu yüzde 8-10 arasında eriyebilir, muhalefet yükseliyor; Bozdağ'ın cümlesi çok tartışıldı' 'Erdoğan'ın oyu yüzde 8-10 arasında eriyebilir, muhalefet yükseliyor'
Merkez Bankası'nın kararı 2 gün önceden sızdı: İşte dövize ters köşe yaptıracak hamle Merkez Bankası'nın kararı 2 gün önceden sızdı: İşte dövize ters köşe yaptıracak hamle