Hull City, galibiyet hasretine son verdi

İngiltere Championship'te Hull City, ligdeki 41. maçında sahasında Milwall ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Hull City üstünlüğüyle sona erdi. Maçta gol 70. dakikada Adama Traore'den geldi.

Bununla birlikte Hull City puanını 52 yaptı ve 16. sırada yer aldı. 5. sıradaki Milwall ise 62 puanda kaldı.

Hull City, gelecek hafta deplasmanda Blackburn ile karşılaşacak. Milwall ise aynı haftada sahasında Preston'ı konuk edecek.

Bu galibiyetle birlikte Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.