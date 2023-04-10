Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA - Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak iki müsabaka ile başlayacak.

Gecenin maçlarında Portekiz ekibi Benfica, İtalyan temsilcisi Inter ile İngiliz ekibi Manchester City de Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

DİĞER MAÇLAR 12 NİSAN'DA

Çeyrek final aşamasının diğer maçlarında 12 Nisan Çarşamba günü Real Madrid ile Chelsea, Napoli ile de Milan mücadele edecek.

RÖVANŞLAR 18-19 NİSAN'DA

Karşılaşmaların rövanşları 18 Nisan Salı ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 10 Haziran’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçlarının programı şöyle:

11 Nisan Salı (Yarın)

- 22.00 Benfica-Inter

- 22.00 Manchester City-Bayern Münih

12 Nisan Çarşamba

- 22.00 Real Madrid-Chelsea

- 22.00 Napoli-Milan

Kaynak: Gerçek Gündem