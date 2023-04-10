Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı!

Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Tosun'un, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında riske edilmeyeceği öğrenildi.

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Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin 35. dakikasında kasığından sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Gedson Fernandes'e bırakan Cenk'ten siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

YIRTIK TESPİT EDİLDİ

31 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında bir yırtık tespit edildi. Ancak yırtığın büyük olmadığı ve golcü oyuncunun yaklaşık 1 hafta takımla antrenmanlara katılamayacağı öğrenildi.

CENK TOSUN RİSKE EDİLMEYECEK

Bu yüzden Cenk, gelecek hafta dış sahada oynanacak Trabzonspor müsabakasında teknik heyet tarafından riske edilmeyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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